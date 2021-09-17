НАЗК почало перевірку декларацій Разумкова, Гетманцева, Стефанчука й Шуфрича
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 96 декларацій публічних службовців, зокрема 65 нардепів
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку ще 96 декларацій публічних службовців, у тому числі 65 народних депутатів України та 14 депутатів місцевих рад", - йдеться в повідомленні.
Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1183 декларацій посадовців.
За посадою НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:
- Бородін Владислав Валерійович
- Копитін Ігор Володимирович
- Білозір Лариса Миколаївна
- Козак Володимир Васильович
- Ісаєнко Дмитро Валерійович
- Шинкаренко Іван Анатолійович
- Славицька Антоніна Керимівна
- Іванов Володимир Ілліч
- Герман Денис Вадимович
- Демченко Сергій Олексійович
- Павленко Ростислав Миколайович
- Гузенко Максим Васильович
- Німченко Василь Іванович
- Горбенко Руслан Олександрович
- Крячко Михайло Валерійович
- Устенко Олексій Олегович
- Дирдін Максим Євгенович
- Галушко Микола Леонідович
- Мисягін Юрій Михайлович
- Гришина Юлія Миколаївна
- Ляшенко Анастасія Олексіївна
- Сова Олександр Георгійович
- Крулько Іван Іванович
- Касай Костянтин Іванович
- Припутень Дмитро Сергійович
- Пузійчук Андрій Вікторович
- Бондар Ганна Вячеславівна
- Арсенюк Олег Олексійович
- Дубнов Артем Васильович
- Шуфрич Нестор Іванович
- Штепа Сергій Сергійович
- Рєпіна Елла Анатоліївна
- Васильєв Ігор Сергійович
- Пуртова Анна Анатоліївна
- Лукашев Олександр Анатолійович
- Ткаченко Максим Миколайович
- Ковальчук Олександр Володимирович
- Богуцька Єлізавета Петрівна
- Лаба Михайло Михайлович
- Павленко Юрій Олексійович
- Веніславський Федір Володимирович
- Люшняк Микола Володимирович
- Алєксєєв Сергій Олегович
- Деркач Андрій Леонідович
- Сушко Павло Миколайович
- Немиря Григорій Михайлович
- Гетманцев Данило Олександрович
- Разумков Дмитро Олександрович
- Василів Ігор Володимирович
- Марчук Ігор Петрович
- Ковальов Олександр Іванович
- Лабунська Анжеліка Вікторівна
- Гунько Анатолій Григорович
- Василенко Леся Володимирівна
- Саламаха Орест Ігорович
- Шпак Любов Олександрівна
- Устінова Олександра Юріївна
- Ніколаєнко Андрій Іванович
- Колебошин Сергій Валерійович
- Негулевський Ігор Петрович
- Галайчук Вадим Сергійович
- Стефанчук Руслан Олексійович
- Поляк Владіслав Миколайович
За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій, поданих такими особами:
- Батенко Тарас Іванович, народний депутат України
- Іванов Іван Іванович, заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби
- Шевченко Павло Володимирович, колишній заступник Голови Державної служби України з питань геодезії‚ картографії та кадастру, заступник генерального директора – начальник управління адміністрування Державного земельного кадастру
- Новгородський Віктор Володимирович, депутат Баштанської районної ради Миколаївської області
За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій, поданих такими особами:
- Кирилюк Тетяна Юріївна, суддя Господарського суду м. Києва
- Райкович Андрій Павлович, Кропивницький міський голова
- Цимбалов Сергій Олексійович, колишній депутат Херсонської обласної ради
- Нікітенко Олексій Миколайович, колишній депутат Бахмутської міської ради Донецької області
- Білас Всеволод Омелянович, депутат Львівської обласної ради
- Поліщук Олексій Григорович, колишній депутат Вишгородської міської ради Київської області
- Ковальова Алла Савелівна, депутат Шосткинської районної ради Сумської області
- Пилипенко Сергій Олександрович, колишній депутат Київської міської ради
- Циркін Ігор Маркович, депутат Дніпропетровської обласної ради
- Яцина Олександр Олександрович, депутат Кременчуцької міської ради Полтавської області
- Корнійчук Володимир Олександрович, заступник голови Коростенської міської ради
- Юнак Світлана Геннадіївна, головний державний інспектор митного поста "Устилуг" Волинської митниці Держмитслужби
- Гапич Михайло Миколайович, депутат, секретар Білогородської сільської ради Київської області
- Благодельський Михайло Володимирович, командир відділення 18-державної пожежно-рятувальної частини
- Попович Мирослав Валерійович, старший державний інспектор Іршавської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Закарпатській області
- Ляховський Віктор Олександрович, старший інспектор з особливих доручень відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області
На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації таких осіб:
- Шлапацька Валентина Василівна, директор державного підприємства по радіаційній обробці матеріалів "РАДМА" Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України
- Липнік Сергій Миколайович, начальник відділу Міністерства енергетики
- Тимчук Андрій Олександрович, начальник Слобожанського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті
- Кириченко Олександр Михайлович, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
- Якимов Олександр Васильович, колишній депутат Новокодацької районної у місті Дніпрі ради
- Легенчук Олександр Миколайович, депутат Лубенської міської ради Полтавської області
- Чередніченко Сергій Михайлович, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
- Майстренко Михайло Миколайович, староста Небізького старостинського округу Житомирської області
- Безрук Віталій Іванович, інспектор Управління патрульної поліції в Черкаській області
- Сливар Діана Валеріївна, старший дізнавач Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області
- Яковлєв Євгеній Сергійович, дільничний офіцер поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області
- Куртіш Олексій Сергійович, дізнавач сектору дізнання Каховського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області
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