НАЗК почало перевірку декларацій Разумкова, Гетманцева, Стефанчука й Шуфрича

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку ще 96 декларацій публічних службовців, у тому числі 65 народних депутатів України та 14 депутатів місцевих рад", - йдеться в повідомленні.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1183 декларацій посадовців.

За посадою НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:

Бородін Владислав Валерійович Копитін Ігор Володимирович Білозір Лариса Миколаївна Козак Володимир Васильович Ісаєнко Дмитро Валерійович Шинкаренко Іван Анатолійович Славицька Антоніна Керимівна Іванов Володимир Ілліч Герман Денис Вадимович Демченко Сергій Олексійович Павленко Ростислав Миколайович Гузенко Максим Васильович Німченко Василь Іванович Горбенко Руслан Олександрович Крячко Михайло Валерійович Устенко Олексій Олегович Дирдін Максим Євгенович Галушко Микола Леонідович Мисягін Юрій Михайлович Гришина Юлія Миколаївна Ляшенко Анастасія Олексіївна Сова Олександр Георгійович Крулько Іван Іванович Касай Костянтин Іванович Припутень Дмитро Сергійович Пузійчук Андрій Вікторович Бондар Ганна Вячеславівна Арсенюк Олег Олексійович Дубнов Артем Васильович Шуфрич Нестор Іванович Штепа Сергій Сергійович Рєпіна Елла Анатоліївна Васильєв Ігор Сергійович Пуртова Анна Анатоліївна Лукашев Олександр Анатолійович Ткаченко Максим Миколайович Ковальчук Олександр Володимирович Богуцька Єлізавета Петрівна Лаба Михайло Михайлович Павленко Юрій Олексійович Веніславський Федір Володимирович Люшняк Микола Володимирович Алєксєєв Сергій Олегович Деркач Андрій Леонідович Сушко Павло Миколайович Немиря Григорій Михайлович Гетманцев Данило Олександрович Разумков Дмитро Олександрович Василів Ігор Володимирович Марчук Ігор Петрович Ковальов Олександр Іванович Лабунська Анжеліка Вікторівна Гунько Анатолій Григорович Василенко Леся Володимирівна Саламаха Орест Ігорович Шпак Любов Олександрівна Устінова Олександра Юріївна Ніколаєнко Андрій Іванович Колебошин Сергій Валерійович Негулевський Ігор Петрович Галайчук Вадим Сергійович Стефанчук Руслан Олексійович Поляк Владіслав Миколайович

За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій, поданих такими особами:

Батенко Тарас Іванович, народний депутат України Іванов Іван Іванович, заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби Шевченко Павло Володимирович, колишній заступник Голови Державної служби України з питань геодезії‚ картографії та кадастру, заступник генерального директора – начальник управління адміністрування Державного земельного кадастру Новгородський Віктор Володимирович, депутат Баштанської районної ради Миколаївської області

За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій, поданих такими особами:

Кирилюк Тетяна Юріївна, суддя Господарського суду м. Києва Райкович Андрій Павлович, Кропивницький міський голова Цимбалов Сергій Олексійович, колишній депутат Херсонської обласної ради Нікітенко Олексій Миколайович, колишній депутат Бахмутської міської ради Донецької області Білас Всеволод Омелянович, депутат Львівської обласної ради Поліщук Олексій Григорович, колишній депутат Вишгородської міської ради Київської області Ковальова Алла Савелівна, депутат Шосткинської районної ради Сумської області Пилипенко Сергій Олександрович, колишній депутат Київської міської ради Циркін Ігор Маркович, депутат Дніпропетровської обласної ради Яцина Олександр Олександрович, депутат Кременчуцької міської ради Полтавської області Корнійчук Володимир Олександрович, заступник голови Коростенської міської ради Юнак Світлана Геннадіївна, головний державний інспектор митного поста "Устилуг" Волинської митниці Держмитслужби Гапич Михайло Миколайович, депутат, секретар Білогородської сільської ради Київської області Благодельський Михайло Володимирович, командир відділення 18-державної пожежно-рятувальної частини Попович Мирослав Валерійович, старший державний інспектор Іршавської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Закарпатській області Ляховський Віктор Олександрович, старший інспектор з особливих доручень відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації таких осіб:

Шлапацька Валентина Василівна, директор державного підприємства по радіаційній обробці матеріалів "РАДМА" Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України Липнік Сергій Миколайович, начальник відділу Міністерства енергетики Тимчук Андрій Олександрович, начальник Слобожанського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті Кириченко Олександр Михайлович, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області Якимов Олександр Васильович, колишній депутат Новокодацької районної у місті Дніпрі ради Легенчук Олександр Миколайович, депутат Лубенської міської ради Полтавської області Чередніченко Сергій Михайлович, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області Майстренко Михайло Миколайович, староста Небізького старостинського округу Житомирської області Безрук Віталій Іванович, інспектор Управління патрульної поліції в Черкаській області Сливар Діана Валеріївна, старший дізнавач Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Яковлєв Євгеній Сергійович, дільничний офіцер поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Куртіш Олексій Сергійович, дізнавач сектору дізнання Каховського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області

Крім того, у зв’язку з нововиявленими обставинами НАЗК розпочало повторну перевірку декларації, поданої Куницьким Олександром Олеговичем, народним депутатом України.

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