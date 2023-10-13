НАЗК виключило індійську алмазну компанію з переліку міжнародних спонсорів війни: SRK заявила, що не купує алмази РФ

Про це інформує пресслужба Національного агенства з питань запобігання корупції.

Компанія з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) офіційно заявила, що не купує російські алмази з січня 2023 року.

"SRK не має справи з жодними суб'єктами, на які поширюються санкції, включаючи російські компанії, що продають необроблені алмази, або з будь-якими іншими суб'єктами, залученими в будь-яку форму конфліктів. З січня 2023 року SRK утримується від купівлі будь-яких необроблених алмазів з Російської Федерації", - йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, компанія зазначила, що дотримуватиметься процедур, встановлених країнами G7, для роботи з російськими діамантами, визначених у співпраці з урядом Індії.

У НАЗК вважають, що рішення компанії може послабити спроможність РФ вести війну проти України, оскільки Індія - це один з основних покупців російської дрібної алмазної сировини.

"Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів – це внесок не тільки у мир на європейському континенті, а й перш за все у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося буде скоро прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії. Ніхто не хоче отримати криваву каблучку на весілля чи народження дитини. Світ хоче споживати відповідально. І ми віримо, що виробники діамантів почують своїх споживачів та подарують їм насолоду радіти діамантам, замість занепокоєнь про реальне походження каміння", - наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК додали, що слідкуватимуть за виконанням зобов’язань, які взяла на себе компанія.