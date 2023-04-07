Назва "гречкосії" стала умовною для сучасних українців
Трохи драматично, але багата земля, на якій українці опинились волею випадкового виникнення народів, зіграла з нами недобрий жарт
Завдяки своїй родючості, помірному клімату і рівнинному ландшафту ця територія століттями була ласим шматком для інших народів в часи, коли всі харчувалися і багатіли з землі й через землю самостверджувались.
Через свою багату землю українці були закріпачені на довгі століття і жорстоко визискувані сильнішими, бо збіжжя було другим золотом. Через це ми дуже пізно увійшли в індустріальну революцію, бо тодішніх власників українських земель влаштовували методи обробки полів і заводів та фабрик не передбачалось.
Пересічні українці не бачать себе аграріями й термін "гречкосії" тепер лише метафоричний. Сільським господарством, орієнтованим на прибуток, займаються лише великі агрофірми й працюють здебільшого на експорт.
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Дрібний і середній агробізнес практично відсутній як факт — з родючих галицьких городів масово їздять на заробітки на менш родючі польські. Або в італійські будинки. Ми аграрна країна, яка масово уникає землі та роботи на ній
Воно ніби й нічого, на землі теж можна заробляти, от тільки пересічні українці не бачать себе аграріями й термін "гречкосії" тепер лише метафоричний. Сільським господарством, орієнтованим на прибуток, займаються лише великі агрофірми й працюють здебільшого на експорт. І наш аграрний сектор працює лише на первинному рівні — виростили/продали, без перероблювання. А дрібний і середній агробізнес практично відсутній як факт — з родючих галицьких городів масово їздять на заробітки на менш родючі польські. Або в італійські будинки. Ми аграрна країна, яка масово уникає землі та роботи на ній.
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Доходить навіть до смішного — у 2021-му році наші "спеціалісти" експортували з країни майже все борошномельне зерно, бо вигідніше було продавати за кордоном, і пекарні мусили пекти з муки нижчого сорту або закуповувати готову муку з інших країн. Така от житниця Європи, яка їсть несмачний хліб.
Все, що економічно українці як країна означають зараз для цивілізованого світу — це пшениця та олія. І то, навіть не для себе вони це купують, а годують ним країни третього світу, щоб там не було голоду. З окупованої та охопленої війною величезної країни організували всього два коридори — людський і зерновий
Все, що економічно українці як країна означають зараз для цивілізованого світу — це пшениця та олія. І то, навіть не для себе вони це купують, а годують ним країни третього світу, щоб там не було голоду. З окупованої та охопленої війною величезної країни організували всього два коридори — людський і зерновий.
Українці зі своєю землею як бідняк, якому попалась красива і розумна жінка. І він не може дати їй ради, а всю молодість мусив битись за неї. Але раз вже пролив стільки крові й віддав стільки здоров'я — то вже треба якось нарешті жити та отримувати радість від життя.
І то не дають.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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