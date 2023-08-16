Названо 25 країн світу, які відчувають найбільшу нестачу води

Такі дані дослідження наводить The Guardian.

Так, попит на воду зростає в усьому світі й із 1960 року збільшився більш ніж удвічі. Двадцять п’ять країн, у яких проживає чверть населення світу, стикаються з надзвичайною нестачею води. Це Бахрейн, Кіпр, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Ізраїль, Єгипет, Лівія, Ємен, Ботсвана, Іран, Йорданія, Чилі, Сан-Марино, Бельгія, Греція, Туніс, Намібія, Південна Африка, Ірак, Індія та Сирія.

"Життя з таким рівнем нестачі води ставить під загрозу життя людей, роботу, продовольчу та енергетичну безпеку. Вода має центральне значення для вирощування сільськогосподарських культур і худоби, виробництва електроенергії, підтримки здоров’я людей, розвитку справедливих суспільств і досягнення світових кліматичних цілей. Без кращого управління водними ресурсами зростання населення, економічний розвиток і зміна клімату можуть погіршити нестачу води", – кажуть науковці.

За прогнозами, до 2050 року попит на воду в усьому світі зросте на 20-25%.