Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, їх привітали в онлайн-форматі
Війна не стала на заваді проведення літературного конкурсу, проте нагородження відбулося не у музеї-садибі Коцюбинського у Вінниці, а в онлайн-форматі
Про це повідомило видання "Голос України".
Традиційно авторів кращих творів визначили у п’ятьох номінаціях:
Новели воєнного часу - під загальною назвою "Мисливці за градами" письменника Андрія Кириченка визнано кращими серед прозових творів.
Поезія - журі назвало переможницею поетесу Руслану Мельничук-Серегду за збірку поезій "Кармічна любов".
Художній переклад - письменник Микола Мартинюк переміг у цій номінації за переклад з чеської поезії Броніслави Волкової "Вітер на колінах".
Науково-популярна література - монографія письменника Ярослава Поліщука "Краса у дзеркалі буття. Постать М.Коцюбинського в українській літературі" стала кращою у номінації.
Дитяча література - Олександр Височанський переміг у розділі зі збіркою дитячих віршів "Книжечка нова про старі дива".
Повідомляється також, що кожному з них надішлють диплом та сертифікат на суму 24 тисячі гривень. Організатори - Вінницька обласна військова адміністрація, обласна рада та місцева організація Національної спілки письменників України - подякували кожному з понад двадцяти авторів, які надіслали свої твори на конкурс.
"Літературна премія імені Михайла Коцюбинського одна з найстаріших у нашій державі. Її заснували ще у 1981 році, з 1992-го вона набула статус Всеукраїнської. Відтоді творче змагання фінансує обласна влада", - йдеться у повідомленні.
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