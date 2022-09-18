Про це повідомило видання "Голос України".

Традиційно авторів кращих творів визначили у п’ятьох номінаціях:

Новели воєнного часу - під загальною назвою "Мисливці за градами" письменника Андрія Кириченка визнано кращими серед прозових творів.

Поезія - журі назвало переможницею поетесу Руслану Мельничук-Серегду за збірку поезій "Кармічна любов".

Художній переклад - письменник Микола Мартинюк переміг у цій номінації за переклад з чеської поезії Броніслави Волкової "Вітер на колінах".

Науково-популярна література - монографія письменника Ярослава Поліщука "Краса у дзеркалі буття. Постать М.Коцюбинського в українській літературі" стала кращою у номінації.

Дитяча література - Олександр Височанський переміг у розділі зі збіркою дитячих віршів "Книжечка нова про старі дива".

Повідомляється також, що кожному з них надішлють диплом та сертифікат на суму 24 тисячі гривень. Організатори - Вінницька обласна військова адміністрація, обласна рада та місцева організація Національної спілки письменників України - подякували кожному з понад двадцяти авторів, які надіслали свої твори на конкурс.

"Літературна премія імені Михайла Коцюбинського одна з найстаріших у нашій державі. Її заснували ще у 1981 році, з 1992-го вона набула статус Всеукраїнської. Відтоді творче змагання фінансує обласна влада", - йдеться у повідомленні.

18 вересня Сергій Жадан анонсував учасників літературного фестивалю "П'ятий Харків".

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