Літературний фестиваль "П'ятий Харків": Сергій Жадан анонсував учасників
З 23 по 25 вересня у Харкові відбудеться літературний фестиваль "П'ятий Харків"
Про це повідомив письменник Сергій Жадан у себе в facebook.
"І ще раз. Приходьте, друзі. Зібрати їх усіх разом і в мирний час було дивом", - йдеться у повідомленні.
У літературному фестивалі братимуть участь різні митці, зокрема: Ukie`z, Іван Сенін, Kozak System, Андрій Любка, Руслан Горовий, Жадан і Собаки, Дмитро Лазуткін, ТЕЛЬНЮК: Сестри, Наталка Маринчак.
- Раніше 3 вересня, гурт "Жадан і Собаки" 8–11 вересня провів чотири благодійні концерти в Литві, Латвії та Естонії. Усі зібрані кошти підуть на харківський добровольчий підрозділ "Хартія".
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