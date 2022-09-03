На потреби добровольчого підрозділу "Хартія": гурт "Жадан і Собаки" відіграє 4 концерти у країнах Балтії
Гурт "Жадан і Собаки" 8–11 вересня відіграє чотири благодійні концерти в Литві, Латвії та Естонії. Усі зібрані кошти підуть на харківський добровольчий підрозділ "Хартія"
Про це повідомляє агенція Укрінформ.
Як йдеться у повідомленні, харківський рок-гурт "Жадан і Собаки" в межах благодійного європейського туру на підтримку добровольчого підрозділу "Хартія" 8–11 вересня дасть чотири концерти в Литві, Латвії та Естонії.
"Перша мета – зустрітися з нашими слухачами, підтримати українців, які перебувають зараз в Балтії. Цікаво також виступити перед литовцями, латишами, естонцями. Тим більше, що в такому складі, "Жадан і Собаки", ми там ще не бували – тепер отримаємо новий досвід. Щоправда, в Литві та Латвії я сам виступав, а от в Естонії – не довелося", - сказав лідер гурту Сергій Жадан.
Він також окремо підкреслив, що збори від концертів підуть на потреби добровольчого підрозділу "Хартія", який зараз захищає Україну від російських загарбників.
"Концерти пройдуть у Каунасі (Klubas Lemmy, 8 вересня), Ризі (Melna Piektdiena, 9 вересня), Таллінні (Sveta Baar, 10 вересня), Вільнюсі (Loftas Festival, 11 вересня)", - пише Укрінформ.
- Гурт "Жадан і Собаки" 30 серпня вирушив у благодійний європейський тур на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія". Батальйон "Хартія" – це харків’яни та харків’янки, які у складний для Харкова та країни час взяли до рук зброю й мужньо протистоять РФ.
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