НБУ ліквідував управління з розслідування справ ПриватБанку
Національний банк України ліквідував управління, яке координувало юридичну стратегію у питаннях ПриватБанку
Про це повідомляє LIGA.Бізнес.
За словами голови департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза, який ухвалив рішення піти з регулятора, це було ціле управління, яке координувало юридичну стратегію у питаннях ПриватБанку.
"Чому воно було раніше виділене в окремий підрозділ взагалі? З багатьох причин. Перша причина - конфіденційність. Про це мала знати незначна кількість людей. Друге. Дуже багато йде процесів у різних юрисдикціях. І, відповідно, хтось мав цю інформацію зводити. Третє. Специфіка судових процесів в Україні і за кордоном різна", - цитує видання слова Бевза.
Він зазначив, що експерти, які там працювали, фокусувалися саме на цих питаннях. Бевз також підкреслив, що не знає причин розформування профільного підрозділу.
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