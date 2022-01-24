НБУ не бачить загроз для української економіки в 2022 році, – замголови Ради Нацбанку

Про це він розповів під час програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Не варто хвилюватися. Є прогноз Національного банку України, який ми оприлюднили минулого тижня. Якщо говорити про інфляцію на цей рік, то мова йде про 7,7%. Економічне зростання очікується трохи більше 3% ВВП. Гривня є відносно стабільною", – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про відсутність загроз національній економіці, окрім дезінформаційного тиску, який, в свою чергу, може дестабілізувати ситуацію.

За оцінками НБУ, економіка України зросла за підсумками 2021 року на 3%. За даними Держстату, зростання споживчих цін торік склало 10%.