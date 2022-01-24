НБУ не бачить загроз для української економіки в 2022 році, – замголови Ради Нацбанку
Національний банк не вбачає загроз для української економіки в 2022 році, оскільки цього року у центробанку очікують зниження інфляції до однозначного показника та зростання ВВП на рівні 3,4%, заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман
Про це він розповів під час програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Не варто хвилюватися. Є прогноз Національного банку України, який ми оприлюднили минулого тижня. Якщо говорити про інфляцію на цей рік, то мова йде про 7,7%. Економічне зростання очікується трохи більше 3% ВВП. Гривня є відносно стабільною", – сказав він.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про відсутність загроз національній економіці, окрім дезінформаційного тиску, який, в свою чергу, може дестабілізувати ситуацію.
- За оцінками НБУ, економіка України зросла за підсумками 2021 року на 3%. За даними Держстату, зростання споживчих цін торік склало 10%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.34
Купівля 28.34Продаж 28.66
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.46
- Актуальне
- Важливе