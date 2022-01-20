НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних і погіршив прогноз інфляції на 2022 рік

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у НБУ, пік інфляції стався восени 2021 року, і з того часу рівень інфляції знижувався. Однак це відбувалося повільніше, ніж очікувалося, а також посилився фундаментальний інфляційний тиск.

Зниження інфляції відбувалось також у кінці 2021 року. Цьому сприяли рекордні врожаї, корекція окремих світових цін на продовольство, наслідки від зміцнення гривні в попередні місяці та посилення монетарної політики.

"Стримували інфляцію також адміністративні рішення щодо фіксації тарифів на деякі житлово-комунальні послуги (ЖКП). У результаті зростання споживчих цін сповільнилося з пікових 11% у вересні до 10% у грудні", - зазначають в НБУ.

Проте були чинники, які уповільнювали процес зниження інфляції. Серед них Нацбанк зазначає перенесення на вартість товарів і послуг подальшого зростання світових цін на енергоносії, тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу, у тому числі - на оплату праці. Також зберігався вплив стійкого споживчого попиту.

У результаті рівень зростання інфляції сягнув 7,9% у кінці 2021 року.

"Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, зважаючи на реалізацію низки проінфляційних чинників. У 2022 році інфляція сповільниться, але повернеться до цілі 5% лише в 2023 році", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що цими проінфляційними чинниками є:

світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше час, ніж очікувалося;

зберігатиметься значний ціновий тиск з боку торговельних партнерів України, у яких інфляція лише наближається до пікових значень;

надалі реалізовуватимуться вторинні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці;

суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат підживлюватиметься підвищенням попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном, а також професійно-кваліфікаційними диспропорціями на ринку праці;

на тлі зростання доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який також стримуватиме сповільнення інфляції.

"Крім того, погіршення інформаційного фону на тлі геополітичного напруження наприкінці минулого року позначилося на настроях різних груп економічних суб'єктів та спричинило девальваційний тиск на гривню. Це в найближчі місяці формуватиме додатковий ціновий тиск через курсовий канал і канал очікувань", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, НБУ підвищив облікову ставку до 9% річних у грудні 2021 року.

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