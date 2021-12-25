НБУ після тривалих вихідних зміцнить курс гривні
Національний банк України встановив на 28 грудня курс гривні на рівні 27,23 грн за $1
Про це свідчать дані НБУ.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 коп. та встановив його на 28 грудня на рівні 27,23 грн за $1.
Офіційний курс гривні до євро становитиме 30,82 грн.
- Нагадаємо, на п'ятницю, 24 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 27,27 грн/$.
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