Гривня ослабла щодо долара за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,85 грн, 10 російських рублів - 3,71 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,15 грн, продають - по 27,24 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,10 грн до 27,19 грн, продажу - від 27,22 грн до 27,30 грн.

Напередодні, 23 грудня, офіційний валютний курс становив 27,25 грн/$, 30,81 грн/євро, 3,69 грн за 10 російських рублів.

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