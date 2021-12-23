Гривня зміцнилася щодо долара за курсом НБУ
На 23 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 27,25 грн/$
Про це повідомляє НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30, 81 грн, 10 російських рублів - 3,69 грн.
За інформацією фінансового порталу Мінфін, на готівковому ринку долар купують у середньому по 27,20 грн, продають - по 27,30 грн.
Пропозиції купівлі варіюються в межах 27,16 грн - 27,22 грн, а продажу - 27,27 грн - 27,35 грн.
- Нагадаємо, 22 грудня офіційний валютний курс становив 27,26 грн/$, 30,79 грн/євро, 3,69 грн за 10 російських рублів.
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