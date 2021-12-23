Гривня зміцнилася щодо долара за курсом НБУ

Про це повідомляє НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30, 81 грн, 10 російських рублів - 3,69 грн.



За інформацією фінансового порталу Мінфін, на готівковому ринку долар купують у середньому по 27,20 грн, продають - по 27,30 грн.



Пропозиції купівлі варіюються в межах 27,16 грн - 27,22 грн, а продажу - 27,27 грн - 27,35 грн.

Нагадаємо, 22 грудня офіційний валютний курс становив 27,26 грн/$, 30,79 грн/євро, 3,69 грн за 10 російських рублів.

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