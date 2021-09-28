НБУ сподівається на продовження термінів чинної програми з МВФ на 6-9 місяців
Національний банк України (НБУ) сподівається на продовження термінів чинної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 6-9 місяців
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню Лівий Берег.
"Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитись, що далі. Наразі ми проводимо консультації з МВФ та сподіваємось на рішення її продовження на 6-9 місяців. Цей термін обумовлено технічною проблемою - саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди", - сказав Шевченко.
Він зауважив, що для продовження поточної програми Україні вже зараз "потрібно сідати за стіл переговорів з МВФ і обговорювати базові підходи та принципи, на яких будуть будуватися економічні зміни в наступні 3-5 років".
Шевченко додав, що для України надзвичайно важливо продовжити співпрацю з МВФ, а також висловив сподівання, що рішення Виконавчої Ради МВФ буде прийнято впродовж першого тижня листопада.
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