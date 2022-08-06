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НБУ спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу

6 серпня, 2022 субота
12:23
Економіка НБУ

Національний банк України здійснив кроки для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу

Про це пише НБУ.

Зазначається, що головним пріоритетом Національного банку є збереження фінансової стабільності в Україні.

"З цією метою Національний банк 21 липня 2022 року встановив ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном. Водночас, розуміючи важливість і ефективність волонтерського руху України та його вагоме значення в умовах повномасштабної війни, Національний банк дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб - волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення", - йдеться у повідомленні.

Однак для таких закупівель потрібно дотримуватися одночасно таких умов:

  • операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;
  • подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;
  • надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;
  • інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери та фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

"З метою упередження використання відповідного рішення регулятора для недотримання діючих обмежень Національний банк визначив, що наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності відповідної фізичної особи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт у 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Також Національний банк включає рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті)", - зазначають у НБУ.

Крім того, ураховуючи потреби бізнесу, Національний банк спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном. Зокрема, таких витрат:

  • на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;
  • на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Додамо, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень. Також визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

Ці зміни та низка інших змін унесені постановою правління Національного банку України від 5 серпня № 172 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", більшість положень якої набрали чинності з 6 серпня.

  • Нагадаємо, Національний банк України очікує, що готівковий курс буде 37,5–38 грн/$

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