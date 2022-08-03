Курс готівкової гривні до долара буде укріплюватися, - економіст Пендзин
Національний банк України очікує, що готівковий курс буде 37,5 -38 грн/$
Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
"Ми мали хвилю щодо курсу долара. Вона однозначно була спекулятивною і була підігріта ринком. Як наслідок, люди, які купляли по 42-42,5 грн/$ вже достатньо серйозно втратили. Є велика біда українця - він є дуже чутливим до панічних настроїв та ажіотажу", - зазначив він.
За його словами, були великі обсяги, які куплялись по 42 грн/$, уже можна сьогодні долар купити по 39.7-39.8 грн.
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"Я думаю, що процес укріплення готівкової гривні буде продовжуватися далі і ми побачимо різницю між офіційним і готівковим курсом не більше, ніж 7-8%. Однозначно, долар буде ще дешевшати, попри будь-які речі. НБУ очікує, що готівковий курс буде 37,5 -38 грн/$. Це буде відповідати балансуванню ринку. До підняття офіційного курсу, курс готівки був збалансований на цьому рівні. Після підняття, хтось захотів заробити і, напевно, заробив", - підсумував економіст.
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