НБУ визнали центральним банком року за версією Central Banking Awards

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Цю престижну міжнародну нагороду щороку вручає профільний журнал про діяльність центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking.

У номінації "Центральний банк року" Національний банк України переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни.

Зазначається зокрема, що зазвичай номінація "Центральний банк року" присуджується центральному банку, який посилив свій авторитет та рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

"Тож цьогоріч міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди Національного банку, які забезпечили стабільність та безперервність роботи фінансової системи країни в безпрецедентно важких умовах повномасштабної війни", - йдеться у дописі.

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Зазначається, що, по-перше, Національний банк у перші ж дні війни ухвалив низку жорстких і ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність в країні. Це дозволило зберегти довіру до національної валюти, контроль за темпами зростання цін та відносну стабільність на валютному ринку, попри суттєве падіння експорту та вимушений виїзд за кордон мільйонів українців,

По-друге, було забезпечено безперебійне функціонування банківської системи. Понад рік банківська система України успішно долає виклики воєнного часу: банки працюють безперебійно, зберігаючи ліквідність та кошти клієнтів, кредитуючи бізнес.

По-третє, Національний банк подбав про убезпечення даних, захист інформації та подальшу повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів.

"Фінансові установи країни витримали численні кібератаки та не допустили збоїв у своїй роботі", - наголошується у дописі.

По-четверте, було збережено довіру громадян та бізнесу до банківської системи. Додається, що це вдалося завдяки ініційованому НБУ проєкту Power banking, який забезпечив безперебійність надання фінансових послуг в умовах енерготерору.

По-п’яте, Національний банк в умовах війни здійснював регулярну комунікацію з громадськістю, бізнесом, учасниками фінансової системи та державними органами, що дало змогу уникнути паніки на початку повномасштабних воєнних дій, а також зберегти високий рівень прогнозованості населенням та учасниками фінансового ринку заходів регулятора та розуміння їх передумов.

Довідка

Англійське видавництво Central Banking було засноване у 1990 році. Воно опікується виданням однойменного профільного журналу, серії книжок та тематичних брошур (whitepapers), а також щорічною нагородою Central Banking Awards. Видавництво також проводить освітні професійні заходи для центробанкірів та учасників фінансового ринку.

Central Banking – топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу.

Central Banking Awards – щорічна нагорода профільного журналу Сentral Banking. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 – учасників фінансового ринку.