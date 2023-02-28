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Охтирка та Волноваха: НБУ презентував дві пам'ятні медалі "Місто героїв"

28 лютого, 2023 вiвторок
13:55
Суспільство Прапор України

28 лютого Національний банк України представив пам'ятні медалі "Місто героїв - Охтирка та Волноваха"

Про це інформує пресслужба.

У вівторок НБУ випустив пам'ятну медаль "Місто героїв - Охтирка".

"Місто зазнало значних руйнувань з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів, але вистояло, вчинивши потужний та запеклий опір ворогові. Охтирка вистояла і стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії на Слобожанському напрямку вглиб України. Попри шалений тиск ворога, руйнування 80% інфраструктури міста, люди без тепла, води та електроенергії знаходили сили знову і знову розчищати місто від наслідків бомбардувань та наближати його звільнення", – йдеться в повідомленні.

На аверсі медалі розміщено: угорі, на тлі стилізованого опроміненого сонця з блискавками (символізують покарання для ворога) – малий Державний Герб України, під яким птах як символ звільнення та напис: Україна Охтирка.

Унизу місто, що зазнає ворожих бомбардувань, праворуч – слід від ракети, що влучає в будівлю міської ради, ліворуч – житловий будинок, за яким грається дитина.

На реверсі на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію, що символічно представляє сьогодення крізь призму твору уродженця Охтирки Івана Багряного "Тигролови", у якому утверджується мужність, здатність перемагати: український захисник – новітній мисливець за "хижаками", над яким сяє сонце, та написи: Сміливі завжди мають щастя.

Також 28 лютого Нацбанк презентував пам'ятну медаль "Місто героїв - Волноваха".

"До міста війна "прийшла" ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь – Донецьк та Маріуполь – Запоріжжя, тому була ласим шматком для російських окупантів. У результаті нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру, саме воно практично знищене та окуповане", – наголосили у пресслужбі.

На аверсі розміщено напис "Україна" та малий Державний Герб України. У центрі на дзеркальному тлі напис: Волноваха - місто героїв. У слові "Волноваха" літеру "н" заміняє фрагмент залізничної колії, яка символізує прагнення міста повернутися додому, в Україну. Стилізовані фрагменти мап міст – Донецька (угорі) та Маріуполя (унизу).

На реверсі медалі образ українського воїна та стилізовані елементи герба Волновахи: на тлі округлої лінії (символізує розташування Волновахи на одній з найвищих місцин Приазовської височини) та хвилястої смуги з фонтанами (означає річку Волноваху, назву якої виводять від великої кількості джерел) – птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста.

Тираж монет по 100 тисяч штук.

  • Національний банк України 9 серпня 2022 року ввів у вільний обіг пам'ятну монету "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" номіналом 5 грн і випустив медаль "Служби безпеки України".  
Україна
НБУ
Охтирка
Волноваха
Економіка
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