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НБУ ввів у вільний обіг пам'ятну монету "Держспецзв'язку" номіналом 5 грн і випустив медаль "СБУ"

9 серпня, 2022 вiвторок
13:41
Суспільство Пам'ятна монета Держспецзв'язку

Національний банк України сьогодні, 9 серпня, ввів у вільний обіг пам'ятну монету "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" номіналом 5 грн і випустив медаль "Служби безпеки України"

Про це повідомив Національний банк України.

Як повідомляє НБУ, з 9 серпня 2022 року введено в обіг пам’ятну монету "Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України".

Монету номіналом 5 грн випустили тиражем у 20 тис. штук. На ній зображено емблему Держспецзв'язку, друковані плати, дзеркальний абрис України з ключем – символом криптографічного захисту інформації.

Також Нацбанк повідомив про випуск пам’ятної медалі "Служби безпеки України", тираж якої складає 25 тис. штук. На медалі зображено центральну будівлю СБУ та напис "Дбаємо про вашу безпеку!".

  • Раніше повідомлялося, що НБУ вводить у вільний обіг пам’ятні монети номіналом 10 гривень заснованої у 1918 році серії "Збройні сили України".

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