НБУ визнав банк "Земельний капітал" неплатоспроможним
Національний банк України прийняв рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Причина: невиконання у встановлений строк зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів.
1 липня 2021 року Правління НБУ, ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку з порушенням ним нормативів ліквідності. З цього моменту фінстан та показники погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня.
"Згідно зі статтею 58 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Однак єдиний власник не надав фінансової підтримки банку", - пояснили в НБУ.
У регуляторі додали, що частка фінустанови становила 0,04 % від активів всіх банків.
"Віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким", - додали в НБУ.
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