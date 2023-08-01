Арістов, Торохтій… Але в нас не лише нардепи літають на відпочинок під час війни. Колишні чиновники, а нині топменеджери держкомпаній теж не відстають. Але влада на це дивиться скрізь пальці. Цікаво, а чому?

Наприклад, колишній перший заступник міністра економіки, а зараз виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Денис Кудін цього року вже двічі встиг злітати в ОАЕ, де живе його родина. Джерела в Держприкордонслужбі кажуть, що 23 березня він перетнув кордон за наказом про відрядження до Румунії. На два дні. Але замість повернення через 2 дні до України Кудін на тиждень полетів... в Емірати. За подібне до Арістова прийшла СБУ. А Кудін, замість спілкування з СБУ наприкінці травня відправився ще в одне "відрядження" на 4 дні, і знову до Еміратів.

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Для колишніх чиновників посади в держкомпаніях то не лише спосіб підробити, але і мати можливість в будь-який момент виїхати у закордонне "відрядження". Цікаво принциповість президента у відношенні Арістова за підробку відрядження поширюватиметься і на Кудіна? Чекаємо на повідомлення ДБР! Чи це інше?

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І ще одна деталь. Перша поїздка за кордон збіглась у часі із публікацією НАБУ подробиць про махінації посадовців ФДМУ навколо Одеського припортового заводу та ОГХК. В період тих оборудок пан Кудін був... заступником голови ФДМУ, його ім'я спливало в журналістських розслідуваннях в контексті ОПЗ, і не виключено, що відрядження до Румунії було способом підстрахуватись від можливого переслідування. Проте в релізі НАБУ його ім'я не прозвучало, а отже у Дубаї можна було їхати із легким серцем. Що він і зробив.

А взагалі, дуже цікаво побачити реакцію на "відрядження" Кудіна. Президент обіцяв бути безкомпромісним. Чи це були не наміри, а шоу для Арістова і Кудіна це не зачепить?

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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