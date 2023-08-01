Не Арістовим єдиним...
У нас не лише нардепи літають на відпочинок під час війни
Арістов, Торохтій… Але в нас не лише нардепи літають на відпочинок під час війни. Колишні чиновники, а нині топменеджери держкомпаній теж не відстають. Але влада на це дивиться скрізь пальці. Цікаво, а чому?
Наприклад, колишній перший заступник міністра економіки, а зараз виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Денис Кудін цього року вже двічі встиг злітати в ОАЕ, де живе його родина. Джерела в Держприкордонслужбі кажуть, що 23 березня він перетнув кордон за наказом про відрядження до Румунії. На два дні. Але замість повернення через 2 дні до України Кудін на тиждень полетів... в Емірати. За подібне до Арістова прийшла СБУ. А Кудін, замість спілкування з СБУ наприкінці травня відправився ще в одне "відрядження" на 4 дні, і знову до Еміратів.
Читайте також: Ми знову стаємо "краєм неляканих ідіотів"?
Для колишніх чиновників посади в держкомпаніях то не лише спосіб підробити, але і мати можливість в будь-який момент виїхати у закордонне "відрядження". Цікаво принциповість президента у відношенні Арістова за підробку відрядження поширюватиметься і на Кудіна? Чекаємо на повідомлення ДБР! Чи це інше?
Читайте також: Демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним
І ще одна деталь. Перша поїздка за кордон збіглась у часі із публікацією НАБУ подробиць про махінації посадовців ФДМУ навколо Одеського припортового заводу та ОГХК. В період тих оборудок пан Кудін був... заступником голови ФДМУ, його ім'я спливало в журналістських розслідуваннях в контексті ОПЗ, і не виключено, що відрядження до Румунії було способом підстрахуватись від можливого переслідування. Проте в релізі НАБУ його ім'я не прозвучало, а отже у Дубаї можна було їхати із легким серцем. Що він і зробив.
А взагалі, дуже цікаво побачити реакцію на "відрядження" Кудіна. Президент обіцяв бути безкомпромісним. Чи це були не наміри, а шоу для Арістова і Кудіна це не зачепить?
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.56
-
EUR
Купівля 40.81Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе