Про це інформує телеканал CNN з посиланням на виступ Столтенберга під час презентації щорічного звіту Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит Росії, і що це питання, яке розглядається в Пекіні китайською владою. Китай не повинен надавати смертоносну допомогу Росії, це означатиме підтримку незаконної війни", – заявив генсек НАТО.

Очільник Північноатлантичного альянсу вважає, триденний візит Сі до Кремля сигналізує про більш тісні зв'язки, які розвиваються між Китаєм і РФ в останні роки.

"Ми бачимо, як Китай і Росія все ближче і ближче підходять у військовій сфері - спільних навчаннях, спільних патрулюваннях, військово-морському і повітряному патрулюванні, в економічній сфері, а також в політико-дипломатичній сфері. Отже, зустріч у Москві є частиною тієї моделі, коли Китай і Росія все тісніше працюють і будують більш міцне і міцне партнерство", – наголосив Столтенберг.

Сі Цзіньпін перебуватиме з державним візитом в Росії 20-22 березня.