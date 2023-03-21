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"Не бачили доказів": Столтенберг про постачання Китаєм летальної зброї до РФ

21 березня, 2023 вiвторок
17:27
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має ознак постачання Китаєм летальної зброї для РФ, проте Росія зверталась з цим проханням

Про це інформує телеканал CNN з посиланням на виступ Столтенберга під час презентації щорічного звіту Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит Росії, і що це питання, яке розглядається в Пекіні китайською владою. Китай не повинен надавати смертоносну допомогу Росії, це означатиме підтримку незаконної війни", – заявив генсек НАТО.

Очільник Північноатлантичного альянсу вважає, триденний візит Сі до Кремля сигналізує про більш тісні зв'язки, які розвиваються між Китаєм і РФ в останні роки.

"Ми бачимо, як Китай і Росія все ближче і ближче підходять у військовій сфері - спільних навчаннях, спільних патрулюваннях, військово-морському і повітряному патрулюванні, в економічній сфері, а також в політико-дипломатичній сфері. Отже, зустріч у Москві є частиною тієї моделі, коли Китай і Росія все тісніше працюють і будують більш міцне і міцне партнерство", – наголосив Столтенберг.

Сі Цзіньпін перебуватиме з державним візитом в Росії 20-22 березня.

  • У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неофіційна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
  • У вівторок, 21 березня, у Кремлі розпочалася офіційна зустріч президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю СІ Цзіньпіна. 
Росія
Китай
війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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