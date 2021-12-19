"Не бачу підґрунтя": Корнієнко заявив, що немає підстав для дострокових виборів до Ради

Про це передає Укрінформ.

"Питання, мабуть, пов’язане із заявами пана Бойка, що вони складуть мандати. Щодо складової з виборчого законодавства, мені здається, що не так воно просто працює. Треба буде скласти мандат ще комусь із їх фракції, а може, комусь із їх списку, в якому в них 200 людей. Це може трохи затягнутися. ЦВК буде підтягувати нових депутатів, і так воно швидко не буває. Технологічно я не бачу, як таким шляхом зробити Раду недієздатною, тому що навіть якщо вони це зроблять, це не є підставою для розпуску", – сказав Корнієнко.

Перший заступник голови Ради зазначив, що підставами для розпуску парламенту є, зокрема, неіснування коаліції або систематичне не проведення засідань через відсутність депутатського кворуму.



Він підкреслив, що розпуск парламенту – це право президента, а не його обов’язок. За словами Корнієнка, навіть наявність вищезазначених підстав не означає, що Володимир Зеленський точно розпустить парламент.

Перший віцеспікер висловив думку, що заява Бойка є "суто політичною".

"Технологічно поки що не бачу ніякого підґрунтя. Так само, як і не бачу підґрунтя для перевиборів", – наголосив нардеп.