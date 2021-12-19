"Не бачу підґрунтя": Корнієнко заявив, що немає підстав для дострокових виборів до Ради
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що немає причин для дострокових парламентських виборів
Про це передає Укрінформ.
"Питання, мабуть, пов’язане із заявами пана Бойка, що вони складуть мандати. Щодо складової з виборчого законодавства, мені здається, що не так воно просто працює. Треба буде скласти мандат ще комусь із їх фракції, а може, комусь із їх списку, в якому в них 200 людей. Це може трохи затягнутися. ЦВК буде підтягувати нових депутатів, і так воно швидко не буває. Технологічно я не бачу, як таким шляхом зробити Раду недієздатною, тому що навіть якщо вони це зроблять, це не є підставою для розпуску", – сказав Корнієнко.
Перший заступник голови Ради зазначив, що підставами для розпуску парламенту є, зокрема, неіснування коаліції або систематичне не проведення засідань через відсутність депутатського кворуму.
Він підкреслив, що розпуск парламенту – це право президента, а не його обов’язок. За словами Корнієнка, навіть наявність вищезазначених підстав не означає, що Володимир Зеленський точно розпустить парламент.
Перший віцеспікер висловив думку, що заява Бойка є "суто політичною".
"Технологічно поки що не бачу ніякого підґрунтя. Так само, як і не бачу підґрунтя для перевиборів", – наголосив нардеп.
- Нагадаємо, один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко з трибуни Верховної Ради заявив, що депутати партії готові здати мандати, аби позбавити парламент конституційної більшості та запустити процес дострокових виборів.
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