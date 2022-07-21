Про нові обмеження повідомила пресслужба Національного банку.

Українці, які перебувають за кордоном, тепер зможуть зняти зі своїх гривневих карток не більш ніж 12,5 тис. грн на тиждень. За офіційним курсом це приблизно 340 доларів. За місяць, як і раніше, можна зняти до 50 тисяч гривень.

Окрім того, з 21 липня зменшено щомісячний ліміт на P2P (з картки на картку) перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

"Встановлення тижневого ліміту на зняття готівки за кордоном на рівні 12,5 тисяч грн зменшить обсяги так званого карткового туризму, – пояснив у коментарі Еспресо економічний експерт Віктор Гальчинський. – Такий "картковий туризм" розвинувся, коли з гривневих карток за кордоном можна було знімати валюту за офіційним курсом. У травні НБУ дозволив банкам встановлювати ринковий курс на операції з гривневими картками за кордоном. Але навіть якщо курс, за яким можна було зняти валюту за кордоном, відрізнявся на одну гривню від того, за яким її можна було купити в Україні, це давало можливість непродуктивного перетоку капіталу.