Не більше шести предметів й ЗНО із кожного: освітній омбудсмен Горбачов про майбутнє старшої школи
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов поділився власним баченням перспектив розвитку навчального процесу в українській старшій школі
Про це він розповів Hromadske.
"Ще бувши директором школи, я не раз наполягав на тому, що нам потрібно різко зменшити кількість дроблення предметних галузей і запроваджувати більш інтегровані курси, які потребують, до речі, більшої кваліфікації учителів", - пояснив Горбачов.
Читайте також: Стефанчук показав заяву на звільнення від Шкарлета, де той написав своє прізвище з помилкою
На його думку, у старшій школі має бути щонайбільше шість предметів: три обов’язкових і три за вибором, але при цьому кожен із них мав би виноситися на ЗНО. Це, таким чином, суттєво б підвищило мотивацію учнів до навчання.
"ЗНО - це тест високих ставок, від результатів якого дуже багато що залежить", - наголосив Сергій Горбачов.
Пропозиції освітнього омбусмена носять рекомендаційний характер.
- Після свого призначення на посаду нинішній міністр освіти Оксен Лісовий закликав обговорити питання зменшення кількості навчальних предметів в українських школах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе