Про це він розповів Hromadske.

"Ще бувши директором школи, я не раз наполягав на тому, що нам потрібно різко зменшити кількість дроблення предметних галузей і запроваджувати більш інтегровані курси, які потребують, до речі, більшої кваліфікації учителів", - пояснив Горбачов.

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На його думку, у старшій школі має бути щонайбільше шість предметів: три обов’язкових і три за вибором, але при цьому кожен із них мав би виноситися на ЗНО. Це, таким чином, суттєво б підвищило мотивацію учнів до навчання.

"ЗНО - це тест високих ставок, від результатів якого дуже багато що залежить", - наголосив Сергій Горбачов.

Пропозиції освітнього омбусмена носять рекомендаційний характер.

Після свого призначення на посаду нинішній міністр освіти Оксен Лісовий закликав обговорити питання зменшення кількості навчальних предметів в українських школах.



