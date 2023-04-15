"Це на межі можливостей". Лісовий закликав зменшити навантаження на школярів
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий звернув увагу на стресові умови, в яких зараз змушені навчатися діти. Посадовець закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку учні вивчають сьогодні в українських школах
Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий написав у facebook.
За словами посадовця, зараз у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання, від яких страждають учні на тлі повномасштабної війни.
"А в наших умовах – це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук", - написав міністр.
За його словами, питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а саме як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках та під час домашнього опрацювання завдань.
"Згідно з Законом “Про освіту” 2017 у старшій профільній школі починаючи з 2027 року діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці", - зазначив Лісовий.
- Міністр освіти Лісовий відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті. За словами посадовця, у ситуації, коли викладач говорить зі студентами російською мовою, ідеться про пряме порушення чинного законодавства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе