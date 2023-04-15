Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий написав у facebook.

За словами посадовця, зараз у 7-9 класі діти мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання, від яких страждають учні на тлі повномасштабної війни.

"А в наших умовах – це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук", - написав міністр.

За його словами, питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а саме як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках та під час домашнього опрацювання завдань.

"Згідно з Законом “Про освіту” 2017 у старшій профільній школі починаючи з 2027 року діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці", - зазначив Лісовий.