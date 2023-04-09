"Не час для переговорів": Макрон про війну в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі не час для переговорів Росії та України, попри те, що вони мають колись відбутися
Про це він сказав у інтерв'ю Les Echos.
Так президент Франції відповів на питання журналіста, чого варто очікувати від Китаю щодо України.
"Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно поставити віхи", - сказав Макрон.
Зокрема він зазначив, що мета його діалогу з Китаєм - консолідувати спільні підходи щодо війни. Він наголосив, що Китай має зробити висновки з того, що Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі.
"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику, і саме Китай має зробити висновки щодо того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як взяв на себе зобов’язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей. І четверте: прагнення досягти довготривалого миру шляхом переговорів", - наголосив президент.
Макрон зазначив, що Сі Цзіньпін також говорив про європейську архітектуру безпеки.
"Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі є вторгнення в інші країни або заморожені конфлікти.
- Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном 6 квітня у Пекіні закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Франції Емманюель Макрон проведуть 7 квітня додаткові неофіційні переговори. Про що саме говорили політики – невідомо.
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