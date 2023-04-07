Сі Цзіньпін і Макрон проведуть додаткові неофіційні переговори, – The Guardian
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон проведуть 7 квітня додаткові неофіційні переговори. Про що саме говоритимуть політики – невідомо
Про це пише The Guardian.
"Президент Китаю Сі Цзіньпін і його французький колега Еммануель Макрон проведуть неофіційні переговори в Гуанчжоу в п'ятницю вдень", - ідеться в повідомленні.
Інших подробиць видання не надає.
- Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном 6 квітня у Пекіні закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.
- Також Сі сказав, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, коли прийде час.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.2
Купівля 37.2Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе