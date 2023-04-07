Про це пише The Guardian.

"Президент Китаю Сі Цзіньпін і його французький колега Еммануель Макрон проведуть неофіційні переговори в Гуанчжоу в п'ятницю вдень", - ідеться в повідомленні.

Інших подробиць видання не надає.