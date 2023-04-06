Сі Цзіньпін заявив, що готовий зателефонувати Зеленському. Фон дер Ляєн назвала це "позитивним моментом"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з європейськими політиками 6 квітня заявив, що подзвонить президентові України Володимиру Зеленському, коли прийде час
Про це виданню Leparisien повідомив французький дипломат, який був присутній на зустрічі.
Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "позитивним" те, що Сі хоче поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
"Було цікаво почути, як президент Сі знову підтвердив свою готовність поговорити, коли будуть відповідні умови та час. Я вважаю, що це позитивний елемент", — сказала вона на пресконференції в Пекіні.
Нагадаємо, що сьогодні з візитом у Пекіні перебувають президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На зустрічі Сі Цзіньпін закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.
- Раніше в Китаї казали, що Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському, бо "дуже зайнятий", але між країнами часті контакти на нижчому рівні.
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