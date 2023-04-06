Про це виданню Leparisien повідомив французький дипломат, який був присутній на зустрічі.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "позитивним" те, що Сі хоче поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Було цікаво почути, як президент Сі знову підтвердив свою готовність поговорити, коли будуть відповідні умови та час. Я вважаю, що це позитивний елемент", — сказала вона на пресконференції в Пекіні.

Нагадаємо, що сьогодні з візитом у Пекіні перебувають президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На зустрічі Сі Цзіньпін закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.