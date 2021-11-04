"Не хочу брати участі в деяких речах": Аваков розповів про причини своєї відставки

Про це Аваков сказав у ефірі "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна".



"При Зеленському мене запросили як професіонала-експерта. Мене не обирали в той момент, я не був представником парламентської групи або парламентської фракції. Я пропрацював понад два роки, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. І це стало причиною відставки", - сказав Аваков.



Ексглава МВС додав, що "не хотів брати участь у деяких речах".



"Я не хочу брати участі в деяких речах, з якими не згоден, я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні та професійні речі. Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається", - сказав Аваков.



Однією з причин своєї відставки Аваков також назвав власну незалежність.



"Здатних на багато що замінили здатні на все. Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте", - сказав Аваков.



Ексміністр також розкритикував концентрацію влади в Офісі президента і вплив ОПУ на уряд.



"У нас зараз виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, вся зосереджена на Офісі президента. Це той мандат, який дали люди, це правда, але немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - сказав Аваков.



Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року по 15 липня 2021 року - найдовше в історії України.



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