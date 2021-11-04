"Не хочу брати участі в деяких речах": Аваков розповів про причини своєї відставки
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пішов у відставку, бо побачив, що його "компетентність не може реалізувати себе далі"
Про це Аваков сказав у ефірі "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна".
"При Зеленському мене запросили як професіонала-експерта. Мене не обирали в той момент, я не був представником парламентської групи або парламентської фракції. Я пропрацював понад два роки, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. І це стало причиною відставки", - сказав Аваков.
Ексглава МВС додав, що "не хотів брати участь у деяких речах".
"Я не хочу брати участі в деяких речах, з якими не згоден, я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні та професійні речі. Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається", - сказав Аваков.
Однією з причин своєї відставки Аваков також назвав власну незалежність.
"Здатних на багато що замінили здатні на все. Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте", - сказав Аваков.
Ексміністр також розкритикував концентрацію влади в Офісі президента і вплив ОПУ на уряд.
"У нас зараз виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, вся зосереджена на Офісі президента. Це той мандат, який дали люди, це правда, але немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - сказав Аваков.
Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року по 15 липня 2021 року - найдовше в історії України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.14
Купівля 26.14Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 30.13Продаж 30.5
- Актуальне
- Важливе