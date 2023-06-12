Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області.

"Через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. У поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій", - наголосили в МОЗ.

Там нагадали, що на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд.

"Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - резюмували у відомстві.