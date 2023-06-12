Не купатись у водоймах і не брати з них воду: МОЗ звернулось до мешканців 5 областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС
МОЗ радить мешканцям п'яти областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС, не купатись у водоймах, не вживати звідти воду й не напувати нею тварин
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області.
"Через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. У поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій", - наголосили в МОЗ.
Там нагадали, що на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд.
"Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - резюмували у відомстві.
- Раніше в МОЗ закликали не збирати та не їсти рибу, яка загинула внаслідок підриву Каховської ГЕС. Така риба може викликати ботулізм.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе