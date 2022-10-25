Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами тренера, він підтримує заяву генерального директора "Шахтаря" Сергія Палкіна, який вимагає забрати в Ірану місце на ЧС-2022 та віддати його збірній України.

"Це важка ситуація для нас, тому що Іран допомагає Росії вести цю жорстоку війну та вбивати українців. І чому люди в Ірані мають радіти й насолоджуватися футболом, коли в Україні щодня гинуть діти? Ірану не місце на цьому турнірі. Це крок, який має бути зроблено. І я згоден з нашим генеральним директором. ФІФА має подумати про це та ухвалити рішення", - сказав Йовічевіч.

24 жовтня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав відсторонити Іран від чемпіонату світу-2022 та віддати його місце збірній України.

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