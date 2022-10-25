"Не мають насолоджуватися футболом, коли в Україні гинуть діти": тренер "Шахтаря" закликав відсторонити Іран від ЧС-2022
Головний тренер "Шахтаря" хорват Ігор Йовічевіч закликав відсторонити збірну Ірану від чемпіонату світу з футболу через постачання зброї Росії
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами тренера, він підтримує заяву генерального директора "Шахтаря" Сергія Палкіна, який вимагає забрати в Ірану місце на ЧС-2022 та віддати його збірній України.
"Це важка ситуація для нас, тому що Іран допомагає Росії вести цю жорстоку війну та вбивати українців. І чому люди в Ірані мають радіти й насолоджуватися футболом, коли в Україні щодня гинуть діти? Ірану не місце на цьому турнірі. Це крок, який має бути зроблено. І я згоден з нашим генеральним директором. ФІФА має подумати про це та ухвалити рішення", - сказав Йовічевіч.
- 24 жовтня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав відсторонити Іран від чемпіонату світу-2022 та віддати його місце збірній України.
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