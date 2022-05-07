English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Не можна зловживати війною, це підриває довіру Заходу до України, - Княжицький про законопроєкт щодо збільшення повноважень міських голів
Ексклюзив

Не можна зловживати війною, це підриває довіру Заходу до України, - Княжицький про законопроєкт щодо збільшення повноважень міських голів

7 травня, 2022 субота
22:45
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький вважає, що законопроєкт №7269 щодо збільшення повноважень сільського, селищного, міського голови територіальної громади підриває довіру Заходу до України, адже це є зловживанням війною

Політик висловив свою думку в етері Еспресо.

"Зловживати війною не можна. Це підриває довіру Заходу до України. Треба і спільно воювати, і разом з тим зберігати всі демократичні принципи й верховенство закону. А зараз під виглядом війни повністю знищується місцеве самоврядування. І це дуже прикро, адже це є державним мародерством. Це треба зупинити за будь-яку ціну, щоб зберегти демократію в нашій країні. Адже якщо ми не збережемо її, не буде членства в Європейському Союзі й кандидатства. Так само під питання ставить наше можливе кандидатство в ЄС відключення з мережі Т2 телеканалів "Еспресо", "5 каналу" і "Прямого", - наголосив Микола Княжицький.

Нардеп пояснив, у чому небезпека законопроєкту №7269 щодо збільшення повноважень сільського, селищного, міського голови територіальної громади (де не ведуться бойові дії та не утворена військова адміністрації), який зможе приймати ряд рішень з питань бюджету, кадрових питань тощо.

"Про що законопроєкт №7269? Що міський голова навіть у тих місцях, де немає бойових дій, до прикладу у Львові, Ужгороді чи Рівному чи Луцьку пропонується, щоб міський голова самостійно розподіляв бюджет, самостійно ліквідовував чи створював комунальні підприємства, виконком. Це неправильно, тому що ми - парламентсько-президентська країна", - зазначив Княжицький.

Народний депутат додав, що такі зміни до законодавства будуть стимулювати розвиток корупції, а рішення на місцевому рівні можуть ухвалюватися виходячи з інтересів певного кола осіб, а не громади.

"Люди обрали депутатів місцевих рад, щоб вони контролювали, в який спосіб відбувається керування їхніми населеними пунктами. Це прямий шлях до корупції. А зважаючи на те, що на міського голову можна натиснути через слідчі органи чи центральну владу, чи грошима, - можна розікрасти всю землю в населених пунктах і нічого не будувати. Навіть якщо місцевий голова не хоче цього робити, він має захист у вигляді ради", - зауважив Микола Княжицький.

  • 5 травня 2022 року Рівненська облрада звинуватила депутатів ВР у спробі законодавчо обмежити діяльність органів місцевого самоврядування, оскільки Законопроєкт №7269 "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану", прийнятий Верховною Радою України 21 квітня в першому читанні, є прямим порушенням Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Верховна Рада
Микола Княжицький
корупція в Україні
місцеве самоврядування
законопроект
війна з Росією
самоврядування
Читайте також:
6 травня, 2022 п'ятниця
В ОПУ розповіли, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі під час війни в Україну
Ігор Козій
6 травня, 2022 п'ятниця
Якщо Путін не знищить свій народ, то народ знищить Путіна, – військовий експерт Козій про ймовірність загальної мобілізації в Росії
6 травня, 2022 п'ятниця
Італія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для України
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
23:37
фейк
Декомунізація, розчарування канадських добровольців у війні в Україні й Херсонщина у складі РФ: Центр при РНБО оприлюднив російські фейки за 7 травня
23:07
У зоні ООС українські військові за добу відбили 9 російських атак, знищили 19 танків, 6 безпілотників і ударний гелікоптер
22:43
У Мангуші біля Маріуполя росіяни знесли пам'ятник Сагайдачному й українським захисникам
22:24
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
У Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних
22:04
На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло четверо цивільних, іще 9 отримали поранення
22:00
Ексклюзив
Іштван Ійдярто
Угорщина не надає Україні зброю, бо це може спровокувати Росію на напад, - посол Угорщини в Україні Ійдярто
22:00
Газпром
Газпром переконує європейських споживачів, що вони можуть оплачувати газ рублями, - Bloomberg
21:46
Ексклюзив
Микола Княжицький
Бійців Територіальної оборони треба навчити й забезпечити усім необхідним, а не просто кидати під "гради", - Микола Княжицький
21:44
ЗСУ українські військові
На Сході України ЗСУ за добу знищили 107 окупантів
21:38
Колишне політичне крило ІРА перемагає на виборах у Північній Ірландії. Лідерка партії заявляла про "возз'єднання країни"
21:22
Ексклюзив
Джо Байден
Закон про ленд-ліз - це сигнал для країн, які "нейтральні" до війни, - політолог Рейтерович
21:17
Оновлено
Гасіння пожежі після ракетних ударів 7 травня 2022 року по Одесі
По Одесі влучило 6 російських ракет. Постраждало цивільне підприємство та злітна смуга
21:09
На Харківщині голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголосили підозру в держзраді
21:05
Михайло Подоляк
Офіс президента відреагував на дані ЗМІ про виведення російських військ з Сирії
20:43
Одеса
Дівчина, затримана за публікацію відео обстрілу Одеси, закликала інших не повторювати її помилок
20:39
Михайло Подоляк
Для звільнення Херсонщини вб'ють стільки росіян, скільки потрібно, - Подоляк
20:22
Росіяни обстріляли Привілля на Луганщині: двоє дітей загинуло, ще двоє й одна жінка зазнали поранень
20:18
ГУР
Росіяни вводять "тимчасові дозволи" для підприємців Херсонщини. У разі відмови погрожують конфіскацією, - розвідка
20:05
гроші, долари
ДБР заблокувало схему виведення мільйонів доларів для бізнесу з Росії та Білорусі
19:51
пшениця зерно
Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса на період воєнного стану
19:48
Армія бомжів. Бутусов пояснив, чому російські окупанти вдягаються й взуваються як волоцюги та постійно мародерять
19:39
електроенергія
На Луганщині електропостачання відновили ще для 30 тис. абонентів
19:18
Ірина Верещук
З Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх, - Верещук
19:16
Маріуполь
У Маріуполі росіяни роздають містянам георгіївські стрічки й запрошують їх на святкування 9 травня
19:14
Жінки протестують на вулицях Кабула
Талібан наказав всім афганським жінкам носити паранджу
19:07
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця відновила рух приміських потягів до деокупованих населених пунктів Київщини
19:00
препарати крові
Уряд дозволив українським виробникам реалізовувати препарати на основі крові за кордоном
18:53
Азовсталь, Маріуполь
Кількість жертв серед військових від обстрілу росіян під час евакуації цивільних з Азовсталі зросла до трьох, - Азов
18:44
Рашисти обстріляли Богодухів та Коробочкіне на Харківщині: загинула жінка, спалахнули пожежі
18:20
Ексклюзив
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
"Горіло все, але статуя Сковороди залишалась стояти": директорка музею у Сковородинці розповіла про наслідки влучання ракети
18:15
мобільний оператор “ДНР” “Фенікс”
На загарбаних територіях Донеччини окупанти змінили код мобільного оператора "ДНР" на російський
18:07
комендантська година
На Запоріжжі запровадили посилену комендантську годину: мешканців попереджають про можливі провокації
18:04
Вода
У Миколаєві починають відновлювати подачу води
17:55
паспорт лнр
Українців змушують приймати громадянство "ЛНР", в іншому випадку чекають репресії, – Денісова
17:34
Кая Каллас
"Ми будемо вашими найкращими друзями": прем'єрка Естонії підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
17:24
Ексклюзив
обстріл
Під час обстрілів Сумщини російські літаки могли випустити ракету у бік своєї території, - голова ОВА
17:24
окупанти
Катували, а потім вбили. У Пологах на Запоріжжі військові РФ знущалися з партизана, яким перед смертю встиг відкрити вогонь по них
17:10
Кривий Ріг
У Кривому Розі 8-9 травня комендантської години не буде, але містян просять лишатися вдома, - Вілкул
16:51
Ексклюзив
Китай прапор
Якщо Китай побачить, що Росія добряче подерта, то сам перетвориться з партнера на хижака, — нардеп Ар'єв
16:51
Влада Києва обіцяє нове ППО від країн НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV