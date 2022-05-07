Не можна зловживати війною, це підриває довіру Заходу до України, - Княжицький про законопроєкт щодо збільшення повноважень міських голів

Політик висловив свою думку в етері Еспресо.

"Зловживати війною не можна. Це підриває довіру Заходу до України. Треба і спільно воювати, і разом з тим зберігати всі демократичні принципи й верховенство закону. А зараз під виглядом війни повністю знищується місцеве самоврядування. І це дуже прикро, адже це є державним мародерством. Це треба зупинити за будь-яку ціну, щоб зберегти демократію в нашій країні. Адже якщо ми не збережемо її, не буде членства в Європейському Союзі й кандидатства. Так само під питання ставить наше можливе кандидатство в ЄС відключення з мережі Т2 телеканалів "Еспресо", "5 каналу" і "Прямого", - наголосив Микола Княжицький.

Нардеп пояснив, у чому небезпека законопроєкту №7269 щодо збільшення повноважень сільського, селищного, міського голови територіальної громади (де не ведуться бойові дії та не утворена військова адміністрації), який зможе приймати ряд рішень з питань бюджету, кадрових питань тощо.

"Про що законопроєкт №7269? Що міський голова навіть у тих місцях, де немає бойових дій, до прикладу у Львові, Ужгороді чи Рівному чи Луцьку пропонується, щоб міський голова самостійно розподіляв бюджет, самостійно ліквідовував чи створював комунальні підприємства, виконком. Це неправильно, тому що ми - парламентсько-президентська країна", - зазначив Княжицький.

Народний депутат додав, що такі зміни до законодавства будуть стимулювати розвиток корупції, а рішення на місцевому рівні можуть ухвалюватися виходячи з інтересів певного кола осіб, а не громади.

"Люди обрали депутатів місцевих рад, щоб вони контролювали, в який спосіб відбувається керування їхніми населеними пунктами. Це прямий шлях до корупції. А зважаючи на те, що на міського голову можна натиснути через слідчі органи чи центральну владу, чи грошима, - можна розікрасти всю землю в населених пунктах і нічого не будувати. Навіть якщо місцевий голова не хоче цього робити, він має захист у вигляді ради", - зауважив Микола Княжицький.

5 травня 2022 року Рівненська облрада звинуватила депутатів ВР у спробі законодавчо обмежити діяльність органів місцевого самоврядування, оскільки Законопроєкт №7269 "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану", прийнятий Верховною Радою України 21 квітня в першому читанні, є прямим порушенням Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb