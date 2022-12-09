Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".

"На жаль, є експертиза, що вона (будівля, – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва", – сказав Кім.

Уранці 29 березня внаслідок обстрілу окупантів було зруйновано центральну секцію Миколаївської ОДА з дев’ятого по перший поверхи. Постраждав і кабінет Кіма. Загинуло 28 людей.

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