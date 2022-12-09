"Не підлягає відновленню": Кім заявив, що пошкоджену росіянами будівлю Миколаївської ОДА знесуть
Пошкоджена внаслідок російського обстрілу будівля Миколаївської облдержадміністрації відновленню не підлягає, її знесуть
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".
"На жаль, є експертиза, що вона (будівля, – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва", – сказав Кім.
- Уранці 29 березня внаслідок обстрілу окупантів було зруйновано центральну секцію Миколаївської ОДА з дев’ятого по перший поверхи. Постраждав і кабінет Кіма. Загинуло 28 людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе