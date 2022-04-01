Влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24, - ДСНС
Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації зросла до 24 осіб
Про це повідомляє ДСНС.
Наразі відомо, що станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло уже 24 людини.
Як повідомляє ДСНС, з-під завалів вивільнили 23 тіла загиблих осіб. Ще 1 людина померла у лікарні.
Роботи на місці події тривають.
- Зранку 29 березня окупанти влучили ракетою в будівлю Миколаївської ОДА, є загиблі
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