Не поділили таксі: у Броварах сталась стрілянина, є поранений

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

На місце події прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

Поліцейські встановили особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився 47-річний мешканець Броварів. У чоловіка вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та набої.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхало авто, не змогли визначитися, хто поїде першим. В результаті конфлікту, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрелив у повітря, а потім випадково поранив іншого.

Потерпілому лікарі надали допомогу. Його життю нічого не загрожує, від госпіталізації чоловік відмовився.



Відкрито справу про умисне легке тілесне ушкодження.

