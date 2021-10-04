Не поділили таксі: у Броварах сталась стрілянина, є поранений
До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий здійснив постріл 32-річному чоловіку в груди та поїхав на таксі у невідомому напрямку
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
На місце події прибули працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.
Поліцейські встановили особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився 47-річний мешканець Броварів. У чоловіка вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та набої.
Правоохоронці з’ясували, що чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхало авто, не змогли визначитися, хто поїде першим. В результаті конфлікту, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрелив у повітря, а потім випадково поранив іншого.
Потерпілому лікарі надали допомогу. Його життю нічого не загрожує, від госпіталізації чоловік відмовився.
Відкрито справу про умисне легке тілесне ушкодження.
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