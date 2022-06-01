Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сєвєродонецьк ще не варто вважати повністю захопленим, там тривають бої, захисники України провели пробні контратаки.

"Не ставте хрест на Сєвєродонецьку!... Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали міста. Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста", - сказав очільник ОВА.

Він відмовився розповісти подробиці про полонених окупантів. Більше інформації з'явиться після того, як українські військові допитають рашистів.

"За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця! Під обстрілами вся вільна Луганщина. Нам вдається завозити гумвантажі до багатьох населених пунктів, і навіть евакуювати людей", - йдеться у дописі Сергія Гайдая.

Гайдай розповів і про Лисичанськ, який залишається під українським контролем. Лисичанськ є виграшною позицією. Розташування міста на височині дає багато можливостей, тому оборона цього населеного пункту потужна, додав Гайдай.

Експерти газети The Guardian заявили, що битва за Сєвєродонецьк не стане кульмінацією битви за Донбас.

1 червня британська розвідка повідомила, що понад половина Сєвєродонецька окупована росіянами.

Американські експерти вважають, що російські військові повторюють помилки на сході України.

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