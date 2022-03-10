"Не стосується артилеристів і ракетників": очільник Миколаївщини Кім проситиме "коридор" для окупантів, які не скоїли убивств і не хочуть наступати

Про це він сказав у відеозверненні.



"Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаю, стоять там вони на межі Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони не хочуть нападати. Вважають, що їх обдурили, сказали про навчання, кожен майже каже. Але й назад повернутися не можуть, бо, кажуть, з того боку, з Херсона, їх розстрілюватимуть під час відступу. Я навіть не знаю, я звертатимуся нагору, узгоджуватиму таку річ, як зелений коридор для росіян, тих, хто ще не стріляв, не скоїв злочинів. Тих, хто хоче жити, організовуватиму "гарячу лінію" з інструкціями, куди зателефонувати, як прийти, щоб залишитися в живих. Я погоджую, гадаю, у мене вийде", - заявив Кім.



Він додав, що влада Миколаєва організовує телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли у мирне населення.



"Це не поширюється на артилеристів і на смердючих ракетників. Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або тікати, або в землю. Завтра дам координати та інструкцію, що робити, якщо хочете жити", - сказав голова ОВА.



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