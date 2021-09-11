Не туалет, а кабінки для голосування зі шторками. В мережі показали шкільну вбиральню в Полтаві

На це звертає увагу миісцева інтернетгазета Коло, передає Еспресо.TV.



Такі вбиральні для наймолодших показала Катерина Бабіч, депутатка міської ради. Ідеться про початкову школу №44.



"Це туалети для першачків! Це результат, який зроблений при виділенні коштів у повному обсязі для приведення туалетів до відповідності! Це повний абзац, який нагадує кабінки для голосування!





Хочу внести ясність! Це не про директора! І не про першу вчительку! Це про те, що кошти виділили , а вони не дійшли!Шановні батьки, адміністрації шкіл, ви відповідальні за дітей, не мовчіть!" - написала вона.І продовжила:"Я вимагаю терміново створити комісію і перевірити всі школи, а саме в них:- санітарні вузли,- парти (перші класи сидять за партами старшокласників, книг не вистачає),- харчування".Полтаву очолює близький до нардепа з ОПЗЖ Іллі Киви міський голова Олександр Мамай.Починав кар'єру в великій політиці з членства у Партії регіонів. Наразі є близьким до проєкту "За майбутнє".За його наказом у місті з монумента Слави комунальний постійно знімають синьо-жовтий та червоно-чорний прапори