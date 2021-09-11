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Головна Суспільство Не туалет, а кабінки для голосування зі шторками. В мережі показали шкільну вбиральню в Полтаві

Не туалет, а кабінки для голосування зі шторками. В мережі показали шкільну вбиральню в Полтаві

11 вересня, 2021 субота
11:04
Суспільство

Туалети для першокласників в одній зі шкіл Полтави нагадують кабінки для голосування, адже там замість дверцят там штори із тканини. У туалетах саннормами заборонено використання тканини у якості перегородок чи дверцят, адже це негігієнічно, може лишатись запах, сліди сечі тощо

На це звертає увагу миісцева інтернетгазета Коло, передає Еспресо.TV.

Такі вбиральні для наймолодших показала Катерина Бабіч, депутатка міської ради. Ідеться про початкову школу №44.

"Це туалети для першачків! Це результат, який зроблений при виділенні коштів у повному обсязі для приведення туалетів до відповідності! Це повний абзац, який нагадує кабінки для голосування!

 



Хочу внести ясність! Це не про директора! І не про першу вчительку! Це про те, що кошти виділили , а вони не дійшли!

Шановні батьки, адміністрації шкіл, ви відповідальні за дітей, не мовчіть!" - написала вона.

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І  продовжила:

"Я вимагаю терміново створити комісію і перевірити всі школи, а саме в них:

- санітарні вузли,

- парти (перші класи сидять за партами старшокласників, книг не вистачає),

- харчування".

Довідка

Полтаву очолює близький до нардепа з ОПЗЖ Іллі Киви міський голова Олександр Мамай.

Починав кар'єру в великій політиці з членства у Партії регіонів. Наразі є близьким до проєкту "За майбутнє".

За його наказом у місті з монумента Слави комунальний постійно знімають синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.



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