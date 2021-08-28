Мер Полтави подарував першокласникам іграшки, що співають російською й викликають алергію, - ЗМІ

Цього разу діти отримують подарунковий набір, до якого входять канцтовари та м'яка іграшка. Предмет нагадує бичка, який співає про Новий рік російською мовою, розповідає Еспресо.TV з посиланням на місцеве новинне видання Kolo.news.









"Попри те, що подарунки були закуплені за кошти платників податків, тобто з міського бюджету Полтави, на пакеті було лише одне прізвище - Олександра Мамая і напис "З турботою про майбутнє". Примітно, що напис перегукується з назвою партії, від якої й балотувався міський голова - "За майбутнє", - зазначається у повідомленні.Крім того, одяг іграшкового бичка почав викликати алергенну реакцію.Зокрема, така скарга надійшла від полтавчанки Анастасії Перцової:"Це отрута, хто не знає! Й таке часто буває від дешевих іграшок!".Наразі її племінник проходить лікування.Як наголошують полтавські журналісти, крім російськомовної іграшки на Святі першокласників мер Мамай вітає малечу ще й російськомовним мультфільмом "Маша і ведмідь".У Полтаві цього року перший раз до школи підуть майже 3500 учнів, кожен з них отримав по два пакети з канцтоварами, вартістю 700 гривень. Всього з бюджету було витрачено на це 2,4 млн.грн.Близький до нардепа з ОПЗЖ Іллі Киви чинний міський голова Полтави Олександр Мамай починав кар'єру в великій політиці з членства у Партії регіонів. Наразі є близьким до проєкту "За майбутнє".За його наказом у місті з монумента Слави комунальний постійно знімають синьо-жовтий та червоно-чорний прапори