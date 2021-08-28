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Мер Полтави подарував першокласникам іграшки, що співають російською й викликають алергію, - ЗМІ

28 серпня, 2021 субота
14:52
Суспільство

Від учора і протягом трьох днів у палаці дозвілля "Листопад", що в місті Полтава, відбувається традиційне свято для першокласників від міської влади

Цього разу діти отримують подарунковий набір, до якого входять канцтовари та м'яка іграшка. Предмет нагадує бичка, який співає про Новий рік російською мовою, розповідає Еспресо.TV з посиланням на місцеве новинне видання Kolo.news.



 



"Попри те, що подарунки були закуплені за кошти платників податків, тобто з міського бюджету Полтави, на пакеті було лише одне прізвище - Олександра Мамая і напис "З турботою про майбутнє". Примітно, що напис перегукується з назвою партії, від якої й балотувався міський голова - "За майбутнє", - зазначається у повідомленні.

Крім того, одяг іграшкового бичка почав викликати алергенну реакцію.

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Зокрема, така скарга надійшла від полтавчанки Анастасії Перцової:

"Це отрута, хто не знає! Й таке часто буває від дешевих іграшок!".

Наразі її племінник проходить лікування.

Як наголошують полтавські журналісти, крім російськомовної іграшки на Святі першокласників мер Мамай вітає малечу ще й російськомовним мультфільмом "Маша і ведмідь".








У Полтаві цього року перший раз до школи підуть майже 3500 учнів, кожен з них отримав по два пакети з канцтоварами, вартістю 700 гривень. Всього з бюджету було витрачено на це 2,4 млн.грн. 

Довідка

Близький до нардепа з ОПЗЖ Іллі Киви чинний міський голова Полтави Олександр Мамай починав кар'єру в великій політиці з членства у Партії регіонів. Наразі є близьким до проєкту "За майбутнє".

За його наказом у місті з монумента Слави комунальний постійно знімають синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.



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