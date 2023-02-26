Про це повідомляє Урядовий портал.

Так Шмигаль відповів на запитання, чи вважає він у майбутньому можливими примирення та співпрацю між українцями та росіянами.

"Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", - сказав Шмигаль.

Він також висловив переконання, що на Росію необхідно продовжити санкційний тиск та домогтися її роззброєння.

"Санкції, відмова від співробітництва з Росією, конфіскація російських активів, військова допомога Україні. Минулий рік показав, що світ може дуже швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими. Поставка майже всіх видів важкого озброєння, а також підготовка українських пілотів означає, що є перспектива подальших кроків", - розповів Шмигаль.