"Не відповідає очікуванням": у ЄС незадоволені урядом талібів в Афганістані

Про це під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми взяли до уваги оголошення про призначення представників Талібану на позиції у перехідному уряді Афганістану. Виходячи з тих імен, які були оголошені, цей уряд не виглядає як такий, що є інклюзивним та представницьким. Це не те, що Талібан обіцяв" - сказав речник.

Він нагадав, що одним з п’яти показників оцінки ситуації в Афганістані, що були визначені Європейським Союзом та його міністрами закордонних справ, є створення інклюзивного та представницького перехідного уряду шляхом переговорів..



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"Перший крок, що вони ("Талібан" – ред.) зробили, вже не відповідає цим очікуванням. Тож ми сподіваємось на створення постійного уряду Афганістану, який буде відображати ці принципи інклюзивності, та буде представницьким органом для усього афганського суспільства", - додав Стано.