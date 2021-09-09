"Не відповідає очікуванням": у ЄС незадоволені урядом талібів в Афганістані
Новий уряд Афганістану з представників "Талібану" не відповідає очікуванням ЄС щодо формування інклюзивного перехідного уряду
Про це під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.
"Ми взяли до уваги оголошення про призначення представників Талібану на позиції у перехідному уряді Афганістану. Виходячи з тих імен, які були оголошені, цей уряд не виглядає як такий, що є інклюзивним та представницьким. Це не те, що Талібан обіцяв" - сказав речник.
Він нагадав, що одним з п’яти показників оцінки ситуації в Афганістані, що були визначені Європейським Союзом та його міністрами закордонних справ, є створення інклюзивного та представницького перехідного уряду шляхом переговорів..
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"Перший крок, що вони ("Талібан" – ред.) зробили, вже не відповідає цим очікуванням. Тож ми сподіваємось на створення постійного уряду Афганістану, який буде відображати ці принципи інклюзивності, та буде представницьким органом для усього афганського суспільства", - додав Стано.
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