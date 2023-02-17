Вкидається інформація, в яких новина подається, як позитивна та обнадійлива, але це і є маніпуляція, тому що інформація про припущення, а не фактаж. "Україна може отримати", "обговорюється відкриття виробництва боєприпасів в Україні", "країна може бути готова надати Україні літаки", "очікується, що Швейцарія дасть згоду".

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Це старий маніпуляційний трюк. Багато людей, бажаючи знайти позитив у скрутні та важкі часи, ігнорують слова припущення, а сприймають цю інформацію, як анонс того, що ми отримаємо. ЗМІ, блогери та політики це розуміють і вкидають таку інформацію для привертання уваги до себе. А потім все стається навпаки, українці отримують розчарування, у декого з'являється недовіра до партнерів. Такі маніпуляції небезпечні.

З часом ми отримаємо зброю. Всю потрібну зброю, яка дасть нам можливість перемогти Росію. Отримаємо без припущень. На превеликий жаль, ми не отримаємо критичне мислення, яке б дало можливість змінити відношення до інформації

Так, інколи такі повідомлення стають справжніми анонсами до отримання зброї, але це скоріше винятки. Я дуже добре пам'ятаю, як такими анонсами підігріли віру в те, що країни Східної Європи передадуть нам майже 100 літаків. А потім цього не сталося і спостерігалося розчарування українців, які повірили повідомленням у ЗМІ та проігнорували слова припущення.

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З часом ми отримаємо зброю. Всю потрібну зброю, яка дасть нам можливість перемогти Росію. Отримаємо без припущень. На превеликий жаль, ми не отримаємо критичне мислення, яке б дало можливість змінити відношення до інформації. А ще не отримаємо ліки від хайпу, який полюбляють ЗМІ, блогери та політики для привертання уваги. Тож з цими проблемами мусимо справлятися самостійно. Сподіваюся, що з часом так і буде.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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