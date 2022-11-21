"нЄ всьо пАтЄрянА”: важка робота в російських пропагандистів
Був "недонаукИвцем", а став "недоекспертом": буремний шлях Іллі Киви на московських болотах
"ЗА" Україну, — пропагандист Шарій перевзувся. "нЄ всьо пАтЄрянА: важка робота в російських пропагандистів. Більше про "пАбЄду", яка перетворилася на "побЄг" для росіян, розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.
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