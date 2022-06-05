Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Родичі бійців не поінформовані, більшість новин ми дізнаємося зі ЗМІ. Йдуть складні перемовини, зайвих речей назагал не виводять. Все, що ми можемо зараз робити - це не давати суспільству забути про наших героїв, які обороняли Маріуполь й трималися у "фортеці" Азовсталь. Зараз схлинув медійний ажіотаж. Ми боїмося, що наші діти, батьки, чоловіки залишаться там в інформаційному вакуумі. Буде важче їх звідти витягнути, а нашим ворогам буде легше зробити з ними щось погане. Не забуваймо про тих, хто нас захищав", - наголосив Сухарніков.

Також батько бійця "Азов" додав, що була надія на відкриту дорожню карту обміну захисників Маріуполя.

"Коли почався вивід гарнізону - були певні сподівання. Була надія, що є відкрита дорожня карта, відповідно якої будуть відбуватися обміни. На жаль, якщо вона є - нам про це невідомо. З’явилася громадська організація "Жінки зі сталі", яка об’єднує родичів, дружин та матерів бійців, що знаходяться на непідконтрольній території. Це буде один з важелів впливу на процес", - зауважив Сухарніков.