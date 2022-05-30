"Жінки зі сталі". Рідні захисників Маріуполя й Азовсталі створили раду, яка координуватиме процес їхнього повернення додому
Дружини, матері та сестри захисників Маріуполя та Азовсталі створили власну раду "Жінки зі сталі". Організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координуватиме процес їхнього повернення додому
30 травня відбувся брифінг родин захисників Маріуполя.
"Наші хлопці героїчно виконали свій наказ. Наступний наказ був – скласти зброю та зберегти свої життя. Ми чекали на екстракцію. Але дива не трапилось. Тому, ми маємо почати новий етап боротьби – за повернення їх додому.
Українські жінки не народжуються сталевими – ми такими стаємо, коли боремося поруч з нашими чоловіками і за них. Сьогодні ми оголошуємо про утворення Ради дружин і матерів захисників України – Жінки зі сталі. Ця Рада буде медіатором між родинами та владою. Ми запускаємо телеграм канал, бо бачимо відсутність комунікації. Бо всі жінки, хто чекає своїх захисників додому – не знають, що робити, до кого звертатись", – сказала дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька.
Наталія наголосила, що охочих долучитися до ради "Жінки зі сталі" стає все більше: "Я отримала 84 дзвінків та повідомлень про долучення до організації. За нашими плечима стоять сотні, тисячі, я думаю, родин, які вже бажають долучитися. Ми будемо приймати до своїх лав не лише рідних, а й небайдужих та спроможних діяти разом. Ми приємно здивовані, що критична маса людей визріває в кожній області, у всьому світі знаходяться люди, які готові об'єднуватися".
Дружина бійця полку "Азов" додала, що зараз необхідно єднатися для спільної мети – повернення наших захисників із полону додому.
- 7 травня повідомлялося, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.
- 9 травня окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області.
- 11 травня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" військових України з Азовсталі.
- 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
- 25 травня дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах.
- 30 травня сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського закликала суспільство і блогерів просити повернення героїв Азовсталі додому.
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