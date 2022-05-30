30 травня відбувся брифінг родин захисників Маріуполя.

"Наші хлопці героїчно виконали свій наказ. Наступний наказ був – скласти зброю та зберегти свої життя. Ми чекали на екстракцію. Але дива не трапилось. Тому, ми маємо почати новий етап боротьби – за повернення їх додому.

Українські жінки не народжуються сталевими – ми такими стаємо, коли боремося поруч з нашими чоловіками і за них. Сьогодні ми оголошуємо про утворення Ради дружин і матерів захисників України – Жінки зі сталі. Ця Рада буде медіатором між родинами та владою. Ми запускаємо телеграм канал, бо бачимо відсутність комунікації. Бо всі жінки, хто чекає своїх захисників додому – не знають, що робити, до кого звертатись", – сказала дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька.

Наталія наголосила, що охочих долучитися до ради "Жінки зі сталі" стає все більше: "Я отримала 84 дзвінків та повідомлень про долучення до організації. За нашими плечима стоять сотні, тисячі, я думаю, родин, які вже бажають долучитися. Ми будемо приймати до своїх лав не лише рідних, а й небайдужих та спроможних діяти разом. Ми приємно здивовані, що критична маса людей визріває в кожній області, у всьому світі знаходяться люди, які готові об'єднуватися".

Дружина бійця полку "Азов" додала, що зараз необхідно єднатися для спільної мети – повернення наших захисників із полону додому.