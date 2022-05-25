Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
Дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах
Про це повідомляє The Guardian.
Катерина Прокопенко у коментарі британському виданню розповіла, що її чоловік зміг здійснити короткий телефонний дзвінок.
"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", - розповіла Прокопенко.
Чи міг Денис Прокопенко вільно розмовляти під час дзвінка - невідомо.
Більшість поранених захисників Азовсталі утримуються у в’язниці в окупованій росіянами Оленівці в Донецькій області. Група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська, також в ОРДО.
За інформацією Катерини Прокопенко, нікого з українських військових до Росії не вивозили.
- 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
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