Про це повідомляє The Guardian.

Катерина Прокопенко у коментарі британському виданню розповіла, що її чоловік зміг здійснити короткий телефонний дзвінок.

"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", - розповіла Прокопенко.

Чи міг Денис Прокопенко вільно розмовляти під час дзвінка - невідомо.

Більшість поранених захисників Азовсталі утримуються у в’язниці в окупованій росіянами Оленівці в Донецькій області. Група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська, також в ОРДО.

За інформацією Катерини Прокопенко, нікого з українських військових до Росії не вивозили.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb