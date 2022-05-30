30 травня відбувся брифінг родин захисників Маріуполя.

"Зараз люди починають забувати про подвиг наших захисників. Нас просили мовчати, щоб не нашкодити, але не потрібно думати, що історія героїв Азовсталі вже закінчилася. Їм потрібна підтримка, їх потрібно повернути додому", – говорить сестра морпіха Сергія Волинського (Волини) Тетяна Харько.

Тетяна наголосила, що для того аби повернути воїнів Азовсталі з полону необхідно постійно про це говорити у суспільстві.

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"Закликаю всі організації, суспільство, всіх блогерів наслідувати приклад гурту Kalush, Руслани Лижичко – говоріть про героїв Азовсталі, говоріть дуже голосно, щоб у всіх куточках нашої планети розуміли, щоб всіх захисників Маріуполя потрібно повернути додому.

Люди, благаю, не думайте, що ви не можете вплинути на цю ситуацію. Щодня ми розмовляємо про війну ці розмови ведуться і в Україні, і за її межами. Я дуже прошу, спілкуючись із друзями, з родичами, колегами громадянами інших держав згадайте про воїнів Маріуполя, згадайте про Азовсталь, про те, що кожен із них має право повернутися додому. Ми повинні їх повернути!" – говорить Тетяна Харько.

Родина Сергія Волинського просить допомогти повернути брата, чоловіка, батька додому. Тетяна каже, Волина свого часу пообіцяв сину, що повернеться до сім'ї: "Я впевнена, що такі обіцянки дав кожен син, кожен брат, чоловік, кожен батько Азовсталі, батько Маріуполя. Люди, будь ласка, повернімо їх додому".

7 травня повідомлялося, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.

9 травня окупанти поновили штурм Азовсталі після виїзду колони ООН за межі Донецької області.

11 травня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести екстракцію військових України з Азовсталі.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

25 травня дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах.

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