Бісять тексти про зброю, яку Резнікову добре "вдається постачати" бо у нього хороша англійська.

Правда в тому, що ніхто, крім кількох людей у всій країні, не знає, яка справжня роль Рєзнікова в постачанні зброї.

Можливо, він красавчик і завдяки йому ми отримали на 10% більше зброї, ніж отримали б з іншим міністром. Але точно така сама вірогідність того, що з Резніковим ми навпаки, недоотримали 10% зброї, яку могли б отримати. Що правда, перше чи друге твердження, не знаю ні я, ні ви, ні будь-який блогер, що лякає колапсом, коли Резніков піде.

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За фахом своєї діяльності я бачив десятки прекрасних людей з чудовою освітою, харизмою і позитивним іміджем, які крали, прой*бували й були звільнені. Але то ж в бізнесі. Там гроші свої, а не державні.

Абсолютно точно можна стверджувати, що одні Сполучені Штати Америки надали й нададуть нам стільки зброї та політичної підтримки для отримання зброї з інших країн, що не зроблять і 50 найкращих у світі Резнікових

Не зачаровуйтеся мильними бульками. Не творіть кумирів. Не стверджуйте те, чого не знаєте напевне.

Абсолютно точно можна стверджувати, що одні Сполучені Штати Америки надали й нададуть нам стільки зброї та політичної підтримки для отримання зброї з інших країн, що не зроблять і 50 найкращих у світі Резнікових.

Тож розслабтеся і переставайте боятися. Постачанню зброї нічого не загрожує. Поки з нами США, наш міністр оборони може не тільки англійської не знати, а навіть взагалі не говорити. Аби документи підписував.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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