Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як йдеться у повідомленні, експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що російські сили навряд досягнуть значних територіальних успіхів в Україні у найближчі місяці.

"Російські наступальні операції на Сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і, ймовірно, досягають кульмінації. Російські військові продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи, недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, якщо не станеться серйозних змін на полі бою", - пише Радіо Свобода.

Експерти інституту ISW вважають, що неспроможність російських військ скористатися попередніми досягненнями навколо Бахмута та Авдіївки є прикладом російської "неспроможності перетворити тактичні досягнення на оперативні успіхи".

"Російські сили, ймовірно, залишаться не в змозі виділити достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російським військам потрібно сформувати та залучити додаткові штурмові групи, техніку та підняти моральний дух, щоб відновити навіть ці обмежені територіальні просування, які приносять невеликі тактичні переваги.

З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.

За добу, 20 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 230 вогневих завдань: знищили склади у Чорнобаївці та Старицях, потрапили по командному пункту РФ.

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